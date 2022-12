Dopo essere tornata alla vittoria contro l'Alba, la Virtus chiude il doppio turno casalingo di Eurolega ospitando il Maccabi Tel Aviv, reduce dal successo del Forum contro Milano. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Virtus Bologna ospita il Maccabi Tel Aviv nel 14° turno di Eurolega. Si gioca alla Segafredo Arena nel secondo match del doppio turno settimanale. La partita in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con palla a due prevista alle 20.30. Il Maccabi è reduce dalla trasferta vincente del Forum contro l'Olimpia Milano, primo successo lontano da Israele in questa stagione. La leggendaria squadra di Tel Aviv si presenta a Bologna senza l'infortunato Baldwin, ma con un Lorenzo Brown in grande spolvero: il play "spagnolo" conosce bene Sergio Scariolo, suo CT in Nazionale, dopo averlo fortemente voluto alla guida delle Furie Rosse nell'ultimo Europeo. Il Maccabi occupa attualmente l'8° posto in classifica con un record di 7-6.