L'Olimpia Milano batte in rimonta 79-71 il Monaco nel 15° turno di Eurolega e conquista il suo primo successo stagionale al Forum di Assago. Senza coach Messina, influenzato, decidono i 23 punti di Baron e le giocate nel finale di Ricci. La prossima settimana l'EA7 ospita il Valencia: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L' Olimpia Milano esce con una clamorosa vittoria dalla sfida contro il Monaco , valida per il 15° turno di Eurolega . Al Forum finisce 79-71 , con l'EA7 capace di rimontare 16 punti di svantaggio nell'ultimo quarto e mezzo, trascinata dai 23 punti di Baron (6/10 da tre), dalla grinta di Davies e dalle giocate di un Ricci eroico (11 punti, 8 rimbalzi, 2 stoppate). Senza coach Messina, influenzato e sostituito dal suo vice Fioretti, l'Olimpia infila la seconda vittoria di fila , la prima della stagione al Forum, risalendo la classifica (5-10 il record) e fermando la striscia di quattro successi di fila del Monaco dell'ex Mike James, 24 punti nonostante i fischi del suo ex pubblico. L'EA7 chiuderà il 2022 europeo ospitando ad Assago il Valencia giovedì 29 dicembre: il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La cronaca del match

Primo quarto estremamente equilibrato al Forum, dove gli attacchi sovrastano le difese per il 24-21 con cui si va al primo mini intervallo. I monegaschi escono meglio dai blocchi nel secondo periodo: Okobo e James folleggiano e gli ospiti, con un parziale di 0-13, volano a +12 (29-41 al 16'). L'Olimpia spara a salve dalla lunga (1/9), James dall'altra parte è incontenibile e punisce a ogni possesso per il 34-47 con cui si va negli spogliatoi. L'apatia di Milano prosegue nella ripresa: Melli è in giornata no, il Monaco raggiunge anche le 16 lunghezze di vantaggio in un Forum silenzioso e sfiduciato (36-52 al 25'). Davies e Baron sono gli ultimi a mollare, l'Olimpia perde nel finale del terzo periodo anche Hines, espulso per doppio tecnico, ma risveglia il Forum per il 51-62 del 30'.Milano gioca con il cuore più che con la tecnica, il pubblico torna in partita e torna dopo un'eternità sotto la doppia cifra di svantaggio (58-66 al 35'). A suon di triple, l'EA7 impatta a quota 70 con un Baron scatenato e un Ricci eroico. Pippo segna i liberi del vantaggio, Billy la tripla da 9 metri che manda in delirio il Forum: finisce 79-71 per l'Olimpia, alla seconda vittoria di fila in Eurolega.

Olimpia: Baron 23, Davies 14, Hall 12

Monaco: James 24, Okobo 16