L'Olimpia Milano chiude il suo 2022 con una convincente vittoria contro il Valencia nel 16° turno di Eurolega. Al Forum finisce 90-79 per l'EA7, al terzo successo consecutivo, trascinata dai 24 punti di Baron. Venerdì tocca alla Virtus Bologna che riceve il Fenerbahce: match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 20.30

Successo per l'Olimpia Milano nel 16° turno di Eurolega. Nel match che chiude il 2022, l'EA7 batte Valencia con il punteggio di 90-79. Al Forum di Assago, la squadra di coach Ettore Messina soffre nei primi cinque minuti, poi accelera ma è costretta a vincere il match almeno tre volte per la coriacea resistenza degli ospiti. Decisivi i 24 punti di uno scatenato Baron, i 15 con 7 assist di Davies, ma anche le triple di Mitrou-Long e le giocate del redivivo Thomas. L'Olimpia, al terzo successo consecutivo, risale la classifica con un record comunque sempre negativo di 6-10. Venerdì tocca alla Virtus Bologna, che alla Segafredo Arena riceve il Fenerbahce: diretta Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con la palla a due prevista alle 20.30.

La cronaca del match Milano è costretta a inseguire fin dai primi possessi, Melli e Baron suonano la carica e avvicinandosi al canestro, i padroni di casa mettono la freccia dopo 5' (14-13). Coach Messina scongela Thomas dalla panca, ottiene buoni riscontri in generale dalle seconde linee con Ricci super in difesa e due triple di Mitrou-Long che mandano l'EA7 avanti 29-22 al primo mini riposo. Milano alza le percentuali dalla lunga e tocca il massimo vantaggio a metà del secondo periodo (41-25), con Valencia che si aggrappa alle larghe spalle del solo Dubljevic. Il centro montenegrino colpisce da sotto e da dietro l'arco, va negli spogliatoi con ben 21 punti a referto (9/10 dal campo), ma il 7/12 da tre dell'Olimpia consente ai biancorossi di chiudere avanti il 1° tempo sul 50-43. Baron continua a segnare anche nella ripresa, ma appena si abbassano le percentuali da dietro l'arco dell'EA7, il Valencia torna pericolosamente sotto (54-52 al 24'). Da quel momento però l'Olimpia stringe le maglie in difesa, piazza un parziale di 16-2 e riesce a chiudere il 3° quarto in controllo sul 71-60. Ancora una volta però Milano vede i fantasmi e complice una partenza al rallentatore dell'ultimo periodo, rimette in partita gli spagnoli (76-73 al 35'). L'Olimpia deve rivincerla un'altra volta: Davies, Baron e Hines chiudono i conti per i biancorossi, che vincono 90-79 e concludono l'anno con il terzo successo consecutivo in Europa, riaccendendo così le speranze playoff.

Olimpia: Baron 24, Davies 17, Hall 14 Valencia: Dubljevic 26, Prepelic 12

Messina: "Grande gara di Davies, super i tifosi del Forum" "Siamo stati calmi in attacco, anche se abbiamo fatto qualche tiro da tre di troppo. Davies ha fatto una grande partita, Hines come al solito ha fatto una grande difesa. Abbiamo segnato tanto, difeso abbastanza bene. Non è stato facile portare dalla nostra parte i tifosi, adesso però stiamo giocando in un'atmosfera calda e siamo felici di averli trascinati al Forum".