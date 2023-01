L'Olimpia Milano cade ancora in casa contro il Villeurbanne nel 20° turno di Eurolega. Al Forum finisce , nonostante i 26 punti e 8 rimbalzi di Davies. Con questa sconfitta, l'EA7 resta all'ultimo posto in classifica

L'Olimpia Milano esce con una sconfitta nel 20° turno di Eurolega. Al Forum, contro l'Asvel Villeurbanne, finisce 73-79 la sfida tra le ultime della classe. La squadra di Ettore Messina, reduce da tre ko consecutivi, gioca alla pari contro i francesci, pur dovendo sempre inseguire, cedendo nel finale nonostante i 26 punti e 8 rimbalzi di Davies. Con questa sconfitta l'EA7 resta desolatamente all'ultimo posto in classifica con un record di 6-14. L'Olimpia torna in campo giovedì prossimo sul campo del Monaco del grande ex, Mike James: tutto da vivere su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.