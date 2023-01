Nulla da fare per la squadra di Scariolo, sotto dal primo possesso e mai in grado di ribaltare l'andamento del match. Belinelli e compagni riescono solo a restare a contatto per tre quarti, prima di soccombere nell'ultimo. Così è Trinchieri a vincere il derby italiano in panchina con una grande prestazione collettiva e a raggiungere Bologna in classifica. Le V nere perdono un'occasione per avvicinare i playoff

Altra settimana incolore per le italiane in Eurolega. Dopo la sconfitta di Milano contro il Monaco, la Virtus Bologna si arrende sul parquet del Bayern Monaco . Straordinaria partita della squadra di coach Andrea Trinchieri , avanti dal primo minuto e sempre brava a domare i tentativi di rientro di Bologna trovando tanti protagonisti in attacco e facendo leva sulla superiorità a rimbalzo (33 a 23 con 15 in attacco). Il Bayern ha raggiunto così Bologna in classifica a quota 9 vittorie e 12 sconfitte, a 2 successi di distanza dai playoff.

La cronaca del match

Pessimo inizio per la Virtus, sotto 15-7 a metà primo quarto per colpa delle triple di Winston, di diverse palle perse e dell'inconsistenza di Jaiteh al ferro. Come al solito è Teodosic dalla panchina a dare la scossa: tripla e assist al bacio di cui beneficiano Belinelli e Bako. Trinchieri ottiene molto da Harris e prova a scuotere i suoi con un timeout sul 21-16. La sfortuna però si abbatte sul Bayern: lo stesso Harris è costretto ad abbandonare il match per un infortunio al ginocchio.

Non ne risentono i tedeschi, che con le magie di Winston e Rudit toccano per la prima volta nel match la doppia cifra di vantaggio a inizio secondo quarto (31-21). Scariolo resta a contatto con gli azzurri Hackett e Belinelli, che approfitta molto bene dei minuti concessi per l'indisponibilità di Lundberg, out per un problema al dito. La Virtus però non riesce mai a riagganciare il Bayern, in grado di trovare sempre risorse offensive diverse per mantenere due o tre possessi di vantaggio. Si va così all'intervallo sul 43-38.

Il secondo tempo si apre con un nuovo tentativo di allungo dei padroni di casa, stavolta con Bonga protagonista (48-40). Cordinier riavvicina la Virtus, ma quando Bologna sembra finalmente accarezzare l'idea di un sorpasso è Seeley a portare fieno in cascina al Bayern. I rimbalzi in attacco concessi si confermano tallone d'Achille per Scariolo, che vede i tedeschi volare sul +11 (66-55) a fine terzo quarto.

Trinchieri allunga sul 76-62, pescando un altro protagonista, Giffey. Si tratta della mazzata definitiva, perchè Bologna non riesce più a mettere paura nonostante qualche sprazzo tardivo di magia di Teodosic. Finisce 91-84, con la Virtus che ora dovrà riscattarsi nel doppio turno della prossima settimana contro Stella Rossa (in casa) e Lyon-Villeurbanne (in trasferta).