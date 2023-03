La squadra di coach Ettore Messina è ancora in piena corsa per un posto nei playoff di Eurolega grazie al rendimento degli ultimi due mesi (il migliore in Europa con 8 vittorie e una sconfitta) e l'incredibile impatto di Napier. Adesso inizia una settimana cruciale con la doppia trasferta con Efes e Maccabi, da seguire LIVE su Sky Sport