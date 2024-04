Con la fine della regular season, è stato definito il tabellone delle squadre qualificate al play-in (novità assoluta dell'edizione 2023/2024) e di quelle già direttamente ai playoff. La rincorsa della Virtus Bologna alle prime otto parte martedì 16 aprile a Istanbul contro l'Efes. In caso di successo, scontro decisivo con la vincente di Maccabi-Baskonia. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

BOLOGNA-BASKONIA 91-95