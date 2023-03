Italiane in campo nel 32° turno di Eurolega. Apre la giornata la Virtus Bologna sul parquet dei bi-campioni d'Europa dell'Efes Istanbul (ore 19.30, diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW), poi tocca all'Olimpia Milano in un grande classico continentale contro il Maccabi Tel Aviv (ore 20.05, diretta Sky Sport Uno e in streaming su NOW) Condividi

Su Sky e in streaming su NOW la principale competizione di basket per club a livello europeo, la Turkish Airlines EuroLeague.Tra domani, giovedì 30, e venerdì 31 marzo si torna in campo per la 32^ giornata della Regular Season di Eurolega, con due formazioni italiane tra le protagoniste, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. Su Sky e NOW saranno tre in tutto i match da seguire. Le due italiane scenderanno entrambe sul parquet domani, con la Virtus in trasferta a Istanbul, ospite dei turchi dell’Efes, squadra campione in carica. Diretta su Sky Sport Arena e NOW alle ore 19.30. Fuori casa anche l’Armani, che a Tel Aviv affronterà gli israeliani del Maccabi. Match live su Sky Sport Uno e NOW a partire dalle ore 20.05. Venerdì la terza partita in onda, che vedrà di fronte i serbi del Partizan Belgrado e gli spagnoli del Real Madrid. Incontro in diretta alle ore 20.30 su Sky Sport Arena e NOW

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Eurolega Eurolega 2022-23: il calendario della Virtus La Virtus Bologna torna in Eurolega: stasera il debutto in casa contro il Monaco (ore 20.30, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW). Il derby italiano contro Milano in programma l'11 novembre e il 13 di aprile. Ecco il calendario completo delle Vu Nere IL CALENDARIO DELL'OLIMPIA MILANO - IL ROSTER DELLA VIRTUS VIRTUS BOLOGNA TORNA IN EUROLEGA La Virtus Bologna torna in Eurolega grazie al successo nell'Eurocup 2022. Per le Vu Nere è un ritorno nella massima competizione dopo 14 anni di assenza. I bianconeri hanno vinto il titolo nel 1998 e nel 2001. La Virtus fa il suo debutto stasera in casa contro il Monaco: ecco il calendario di questa stagione 1a giornata – VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022: VIRTUS BOLOGNA – AS MONACO

– AS MONACO 2a giornata – GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2022: VIRTUS BOLOGNA – BAYERN MUNICH

– BAYERN MUNICH 3a giornata – MARTEDÌ 18 OTTOBRE: ZALGIRIS KAUNAS – VIRTUS BOLOGNA

4a giornata – GIOVEDÌ 20 OTTOBRE: PARTIZAN BELGRADO – VIRTUS BOLOGNA

5a giornata – GIOVEDÌ 27 OTTOBRE: REAL MADRID – VIRTUS BOLOGNA

6a giornata – VENERDÌ 4 NOVEMBRE: VIRTUS BOLOGNA – ASVEL VILLEURBANNE 7a giornata – VENERDÌ 11 NOVEMBRE: EA7 MILANO – VIRTUS BOLOGNA

8a giornata – GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE: VIRTUS BOLOGNA – VALENCIA

– VALENCIA 9a giornata – MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE: PANATHINAIKOS – VIRTUS BOLOGNA

10a giornata – VENERDÌ 25 NOVEMBRE: VIRTUS BOLOGNA – EFES ISTANBUL

– EFES ISTANBUL 11a giornata – VENERDÌ 2 DICEMBRE: STELLA ROSSA BELGRADO – VIRTUS BOLOGNA

12a giornata – VENERDÌ 9 DICEMBRE: OLYMPIACOS PIREO – VIRTUS BOLOGNA

Efes Istanbul-Virtus Bologna alle 19.30 La Virtus (13-18 in classifica) gioca per l'onore contro i due volte campioni d'Europa dell'Efes (15-16), a caccia disperata di vittorie per agguantare i playoff. Non sarà della partita Awudu Abass per una lesione di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra, le sue condizioni verranno rivalutate in tre settimane. Indisponibili per almeno le prossime due settimane Isaia Cordinier, Alessandro Pajola, Milos Teodosic. "Giochiamo contro i bi-campioni d’Europa, che vengono da una grande partita contro Milano - ha detto coach Sergio Scariolo -. Hanno recuperato tutto il loro potenziale: dovremo mettere in campo un grande sforzo per essere un avversario duro e per metterli in difficoltà da entrambi i lati del campo con una buona difesa, veloce così come l’attacco dove dovremo condividere bene il pallone per creare tiri aperti. Vogliamo rimanere nella partita e onorare la nostra partecipazione all’Eurolega e non c’è campo migliore che quello dei campioni in carica per fare ciò”.

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti basket Olimpia Milano, il roster 2022-2023 L'ultimo rinforzo in ordine di tempo per la squadra di coach Messina è il playmaker Shabazz Napier che vanta 345 partite giocate in NBA. Volti nuovi, vecchi leader e italiani: ecco gli uomini a disposizione nel roster IL ROSTER DELLA VIRTUS BOLOGNA SHABAZZ NAPIER (nuovo) Il playmaker classe 1991 arriva dai Capitanes de Ciudad de Mexico della G-League. Per lui contratto fino al termine della stagione

Ecco il resto del roster GIGI DATOME (confermato) NICCOLO' MELLI (confermato)

Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano alle 20.05 L’Olimpia (14-17 in classifica) è reduce dalla sconfitta di Istanbul che l'ha praticamente tagliata fuori dai playoff, gioca a Tel Aviv la quarta gara in sette giorni esatti, l’ultima delle 12 consumate in marzo. Al tempo stesso, ha vinto otto delle ultime dieci partite. Il Maccabi (18-13 in classifica) ha anch’esso vinto otto delle ultime dieci, è a caccia della posizione più alta possibile nella griglia dei playoff e in casa ha il miglior bilancio di tutta l’Eurolega. “Il Maccabi è stato finora la miglior squadra di EuroLeague sul proprio campo, è in grande fiducia, ha vinto otto delle ultime dieci partite, ha una squadra atletica, con guardie dotate di grande talento offensivo ed esperienza, lunghi pericolosi dentro l’area ma anche in grado di aprire il campo, come Colson e Martin - ha detto coach Ettore Messina -. Noi veniamo da una prestazione insufficiente a Istanbul, dopo un periodo molto buono, per cui l’obiettivo, nonostante tutte le difficoltà tipiche di ogni gara che si gioca a Tel Aviv, è quello di tornare a esprimerci ad un buon livello e mostrare spirito competitivo”.