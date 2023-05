Partono oggi a Kaunas (Lituania) le Final Four di Eurolega. Si parte alle 17 con la sfida tra l'Olympiacos dell'MVP Vezenkov contro il sorprendente Monaco di Mike James. Alle 20 la seconda semifinale con il 'clasico' tra il Real Madrid e il Barcellona. Finale in programma domenica alle 19. Tutti i match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Con le Final Four della Zalgirio Arena di Kaunas si chiude l’Eurolega 2022/2023, che in Lituania decreterà la squadra che succederà all’Efes Istanbul nell’albo d’oro della manifestazione, in qualità di campione d’Europa. Il programma prevede oggi le due semifinali, mentre domenica si giocheranno le due finali, quella per il 3°/4° posto e quella che assegnerà il trofeo. I primi a scendere sul parquet, venerdì alle ore 17, saranno i greci dell’Olympiacos Pireo e i monegaschi dell’AS Monaco. A seguire, alle 20, sfida tutta spagnola tra Real Madrid e Barcellona, stessa semifinale della passata edizione. Le perdenti si affronteranno domenica nella finale per il 3° e 4° posto, che si giocherà alle 16, mentre alle 19 le vincenti delle semifinali si contenderanno il trofeo nella finale per il titolo.