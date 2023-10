Milano-Maccabi rinviata dopo attacchi in Israele

La nota ufficiale sul sito dell'Eurolega, dopo lo scoppio del conflitto armato in Israele. "Valuteremo con le squadre interessate le migliori opzioni possibili" - si legge - "Per riprogrammare le partite in base alle date disponibili"

E' ufficiale. La gara di Eurolega tra l'Olimpia Milano e Maccabi, in programma il prossimo 12 ottobre, è stata rinviata in seguito agli attacchi terroristici in Israele. A comunicarlo è l'Eurolega stessa, sul proprio sito: "L'Eurolega sta monitorando la situazione" - si legge - "E valuterà con le squadre interessate le migliori opzioni possibili per riprogrammare le partite in base alle date disponibili. Ulteriori informazioni verranno rilasciate quando disponibili". E poi ancora: "L'Eurolega ribadisce il suo fermo impegno contro tutti gli atti di violenza e a favore della pace, e continuerà a usare la sua voce per promuovere rispetto, inclusione e diversità, valori che sono al centro dell’organizzazione e delle sue squadre. L'Eurolega desidera esprimere le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e a tutte le persone colpite dalla tragedia in corso". Anche la partita del secondo turno della stagione regolare della BKT EuroCup tra Hapoel Shlomo Tel Aviv e Wolves Vilnius è stata rinviata.