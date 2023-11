È derby in Europa: Bologna-Milano LIVE dalle 20:30

Le squadre di Luca Banchi ed Ettore Messina si sfidano nell'ottava giornata di regular season alla Segaredo Arena. La Virtus è senza gli infortunati Polonara e Mickey, l'Olimpia deve rinunciare sempre a Baron con Pangos ancora escluso per scelta tecnica. Bologna vuole confermare lo strepitoso inizio di stagione, Milano ha bisogno di una scintilla per rilanciare una stagione finora sotto le aspetttative. Palla a due alle 20:30 su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (204) e in streaming su Now