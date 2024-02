Belinelli non basta: il Monaco passa a Bologna

La cronaca del match

Inizio equilibrato, con entrambe le squadre aggressive e in grado di trovare il canestro. Shengelia prova e riesce a prendersi responsabilità, mentre dall'altra parte James è bravo a non forzare e il Monaco trova in Loyd l'uomo più in forma. La squadra del Principato sul finire del primo quarto tenta l'allungo (16-21), sublimato in apertura di secondo con otto punti di fila di Loyd, caldissimo al tiro (15 punti con 2/3 dall'area e 3/3 dall'arco). La Virtus non riesce mai a tamponare l'emorragia, scivolando presto oltre una doppia cifra abbondante di svantaggio (27-43 al 27'). Bologna ha sempre bisogno di Belinelli per trovare canestri difficili: il suo rientro dalla panchina vale 8 punti e il 35-45 all'intervallo. Al ritorno in campo Belinelli è sempre un iradiddio e mette a bersaglio altri due tiri dall'arco: l'ex Spurs si becca anche un fallo tecnico e fa surriscaldare l'atmosfera della Segafredo Arena. La Virtus mette in mostra un'intensità difensiva pazzesca, aumentando le palle recuperate e tenendo il Monaco a 0 punti dal campo per metà terzo quarto. Una magia di Mike James sblocca gli ospiti, ma il vento soffia in favore dei padroni di casa, che si riavvicinano sul -2 (48-50). Il centro francese Mam Jaiteh inizia a creare qualche grattacapo alla sua vecchia squadra: lui e Diallo segnano i punti che mantegono avanti il Monaco a un quarto dalla fine, conquistando anche preziosi rimbalzi in attacco (54-60 al 30'). Con Dunston stanco e un Zizic ancora fuori fase, la differenza di centimetri con le avversarie sta diventando un problema enorme per Banchi. L'ultimo periodo si apre con un gioco da quattro punti di Mickey, ma le magie si moltiplicano: Lundberg da una parte, Blossomgame e Loyd dall'altra. Ogni volta che si avvicina, la Virtus non riesce mai a sorpassare: la maledizione è rotta dalla tripla del 69-68 di Polonara, messo dentro nel momento più caldo del match per i problemi di falli di Shengelia, autore anche di qualche palla persa di troppo. Il Monaco risponde però colpo su colpo e nasce un testa a testa bellissimo negli ultimi due minuti: la Virtus sotto di due punti ha il tiro della vittoria, ma Lundberg sbaglia la tripla dall'angolo. Un peccato non aver costruito nulla per Belinelli nelle azioni finali. Il Monaco raggiunge le Vu Nere in classifica con 16 vittorie e 10 sconfitte, stesso record anche del Panathinaikos. Servirà un grande sforzo per difendere l'accesso diretto ai playoff senza passare per il play-in.