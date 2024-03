Bologna travolta a Kaunas: lo Zalgiris vince 96-81

Trinchieri vince il derby della panchina contro Banchi. Tredicesima sconfitta stagionale in Europa per la Virtus, che ora rischia di mettere a repentaglio anche la settima posizione in classifica. Senza gli infortunati Cordinier e Hackett, Bologna prova a scappare con i punti di Abass e Lomasz ma crolla nell'ultimo quarto e si innervosisce. Banchi espulso per doppio tecnico, Shengelia chiude con cinque falli

La Virtus Bologna non riesce a risalire la china. Con lo Zalgiris Kaunas arriva la tredicesima sconfitta stagionale, la seconda contro i lituani, stavolta però guidati in panchina da Andrea Trinchieri (7-6 il record dello Zalgiris con lui in panchina). Un ko che rischia di compromettere ancora la classifica, con le Vu Nere ancora settime ma tallonate da Baskonia e Maccabi Tel Aviv. Banchi ha dovuto affrontare la trasferta lituana senza due quinti di quintetto, Daniel Hackett e Isaia Cordinier , fuori per una contusione al ginocchio e una distorsione alla caviglia destra.

La cronaca del match

Squadre con la mano calda nei primi minuti e con protagonisti a sorpresa. Banchi lancia Dobric in quintetto e in risposta riceve un 3/3 dall'arco. I padroni di casa però non accusano il colpo e si affidano a Sumner, fondamentale per il 22-22 del primo quarto. Le Vu Nere iniziano ad avere qualcosa da Shengelia, ma soprattutto pescano ancora punti dai giocatori fin qui rimasti più in ombra, Abass ma soprattutto il lettone Lomasz, arrivato a stagione in corso e mai inseritosi pienamente nelle rotazioni di Banchi. A Kaunas arrivano anche i suoi punti, ottimi per il mini-allungo dell'intervallo sul 43-49. La squadra di Trinchieri però gioca bene, ha un'ottima distribuzione di punti tra tutti i suoi giocatori e segna molto senza che Evans sia ancora entrato in partita. L'americano inizia a salire di giri nel terzo periodo e, aiutato dall'ottimo lavoro di Birutis e Giedraitis, contribuisce al +6 lituano (60-54). La difesa di casa inizia ad asfissiare Belinelli, ma non riesce a prendere le misure a Shengelia, pericoloso sia dall'arco che attaccando l'area. Il georgiano mantiene in piedi Bologna a 10 minuti dal termine (68-63). I padroni di casa, approfittando delle rotazioni frequenti e allungate di Trinchieri, sono più reattivi sia in difesa che in attacco e costruiscono la doppia cifra di vantaggio sul 79-69, spinta dalle triple di Lekavicius. Un paio di fischi arbitrali indispettiscono Banchi, che addirittura si becca due tecnici consecutivi e viene così espulso a 5 minuti dal termine: è la pietra tombale sulla partita. Lomasz riprende a segnare come nel secondo quarto, ma i tanti falli di Bologna compromettono ogni tentativo di rimonta e innervosicono i giocatori. Finisce 96-81 e con il solito show finale del pubblico della Zalgirio Arena.