Inizia male Milano: Monaco vince 93-80

Non c'è storia nel Principato. Il Monaco batte l'Olimpia Milano al termine di una partita raramente in discussione. I padroni di casa volano subito in doppia cifra di vantaggio, flirtano con il +20 dal secondo quarto e impongono un ritmo ingestibile per la squadra di Messina. Nell'ultimo periodo Armoni Brooks alimenta un tentativo di rimonta che si schianta sul rientro in campo dell'acciaccato Mike James

La cronaca del match

ll primo canestro non può che essere di Mike James, MVP in carica e miglior marcatore storico della competizione dallo scorso anno. Il grande ex rende un fattore persino Jaiteh sotto canestro per il primo break di 7-0. Bolmaro sblocca Milano dalla lunetta, ma la squadra di Messina fa tanta fatica ad attaccare e a costruirsi tiri puliti. E nemmeno riesce a nascondere il problema con una difesa all'altezza: il gioco da tre punti di Diallo vale il 16-4, trasformato in 22-10 a fine primo quarto. All'inizio del secondo cambia poco e i padroni di casa arrivano in un baleno sul 30-12. Messina è costretto al timeout, sebbene i primi non abbiano funzionato molto. Le idee offensive continuano a latitare e la difesa annaspa sempre dietro al ritmo imposto dagli avversari. Okobo colpisce due volte da tre a fil di sirena, mentre dall'altra parte Bolmaro getta palloni e anche le transizioni non si concretizzano. Mirotic non entra in partita e Nebo non appare ancora integrato al meglio: il Monaco banchetta a rimbalzo (36-23 alla fine) e fissa il +20 (38-18). La prima tripla di Milano arriva solo a poco più di 2 minuti dall'intervallo con LeDay, di gran lunga il più (solo?) positivo. Si tratta però di un caso isolato che non inverte l'inerzia del match. Al 20' il punteggio è di 47-26.