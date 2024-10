Asvel-Bologna LIVE dalle 20 su Sky Sport Uno

Missione prima vittoria. La Virtus Bologna in campo per riscattare la sconfitta casalinga subita all'esordio europeo contro l'Anadolu Efes. La prima trasferta è in Francia sul parquet dell'Asvel Villeurbanne, teoricamente una delle squadre più abbordabili della competizione, ma reduce dal successo sulla corazzata Monaco in campionato. Luca Banchi ha l'intero roster a disposizione con l'eccezione del lungodegente Devontae Cacok, che rende più asfittiche le rotazioni sotto canestro. L'allenatore delle Vu Nere ha parlato così in conferenza: "Questa prima gara in trasferta contro l’Asvel ci obbligherà a fornire una prestazione attenta e aggressiva, per tenere a freno la loro esuberanza, amplificata dal fatto di giocare l’esordio casalingo, consapevoli di aver sfiorato la vittoria contro una squadra accreditata come il Maccabi. Arriviamo a questa gara determinati a dare un ulteriore segnale dei nostri progressi, con il desiderio di mettere in campo tutto lo spirito che serve per ottenere un successo contro un’avversaria di questo livello".