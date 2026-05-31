Dopo la netta vittoria dell’Olimpia in gara-1, si torna a giocare al Palaleonessa di Brescia e i padroni di casa devono assolutamente vincere per non andare sotto 0-2 nella serie. Diretta di gara-2 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, post-partita con Giulia Cicchiné e Chicca Macchi con Gaia Accoto inviata sul campo
Il racconto della partita
Come in gara-1 è Brescia a partire meglio con 4 punti in fila per aprire il match, sfidando al tiro Quinn Ellis che comincia con tre errori consecutivi. Milano però risponde subito e le due squadre rimangono in equilibrio a metà primo quarto, con Miro Bilan che prova a farsi sentire sotto canestro. Un rimbalzo offensivo e la prima tripla di serata di Rivers valgono il +9 per la Germani, che difensivamente ha tutt’altro volto rispetto a gara-1. Leandro Bolmaro pesca Pippo Ricci in angolo con uno splendido assist dietro la schiena, ma comunque i padroni di casa chiudono il primo quarto in vantaggio sul 23-15.
Bolmaro apre il secondo quarto con una schiacciata, ma Ivanovic risponde con una tripla che rimette 9 lunghezze di distanza tra le due squadre. Diop ha un grande impatto (anche raccogliendo la fascetta caduta a Bolmaro...) e con un gran rimbalzo offensivo trova il canestro del -1, intervallato anche da un fallo antisportivo fischiato a Jayden Nunn. La parità a quota 31 arriva con la prima tripla della serata di Armoni Brooks a metà secondo quarto, con le percentuali di Brescia che calano a picco insieme a cinque palle perse. A riaccendere i padroni di casa è un gioco da quattro punti di Amedeo Della Valle che forza anche il terzo fallo di Brooks, trovando subito dopo anche una schiacciata di Bilan che forza il timeout di Milano. Della Valle subisce un altro fallo su un tiro da tre, ma comunque l'Olimpia resta a contatto: il punteggio all'intervallo è 42-36.