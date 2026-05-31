Dopo la netta vittoria dell’Olimpia in gara-1, si torna a giocare al Palaleonessa di Brescia e i padroni di casa devono assolutamente vincere per non andare sotto 0-2 nella serie. Diretta di gara-2 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, post-partita con Giulia Cicchiné e Chicca Macchi con Gaia Accoto inviata sul campo

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