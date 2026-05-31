Gara-2 Brescia-Olimpia Milano alle 20 su Sky Sport

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Brescia Milano ai Playoff di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Dopo la netta vittoria dell’Olimpia in gara-1, si torna a giocare al Palaleonessa di Brescia e i padroni di casa devono assolutamente vincere per non andare sotto 0-2 nella serie. Prepartita dalle 19.30 con Giulia Cicchiné e Chicca Macchi, diretta di gara-2 dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin con Gaia Accoto Inviata sul campo

PLAYOFF DI LEGABASKET: IL TABELLONE COMPLETO

 

Brescia è già con le spalle al muro, Milano vuole rimanere imbattuta in questi playoff e piazzare il colpo del 2-0 nella serie che significherebbe di fatti ipotecare le finali scudetto. L’Olimpia in gara-1 ha dominato e dopo una partenza complicata ha messo in mostra tutta la sua fisicità e tutto il talento delle sue stelle, con Leandro Bolmaro e Armoni Brooks grandi protagonisti. Per i padroni di casa, invece, occorrerà trovare subito le energie per invertire la tendenza presa dalla serie nel suo primo episodio, puntando sui leader della squadra Amedeo Della Valle e Miro Bilan. L’appuntamento con una gara-2 che si prospetta combattuta è in diretta su Sky Sport UunoSky Sport Basket e in streaming su NOW con prepartita a cura di Giulia Cicchiné e Chicca Macchi dalle 19.30, palla a due dalle 20 con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin e Gaia Accoto inviata sul campo. 

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