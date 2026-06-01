Gara-2 Virtus Bologna-Venezia alle 20 su Sky

Dopo il colpaccio di gara-1, Venezia torna a Bologna, dove invece la Virtus ha di fatto l’obbligo di vincere per evitare di andare sotto 0-2 nella serie. Prepartita dalle 19.30 con Giulia Cicchiné e Andrea Meneghin, diretta di gara-2 dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi con Gaia Accoto Inviata sul campo

Venezia, dopo il colpaccio in gara-1 che ha aperto la serie, sogna di fare il bis questa sera a Bologna. La Virtus, per contro, non può permettersi altri passaggi a vuoto e deve assolutamente vincere per evitare di andare sotto 0-2 e con due partite da giocare poi in trasferta. Kyle Wiltjer, protagonista assoluto della vittoria di sabato sera, è tra i più attesi anche per gara-2, mentre i padroni di casa punteranno forte sul talento offensivo di Carsen Edwards. L’appuntamento con gara-2 è per questa sera alle 19.30 con il prepartita curato da Giulia Cicchiné e Andrea Meneghin, palla a due in diretta dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Davide Fumagalli e Chicca Macchi.