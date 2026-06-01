Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Bologna-Venezia ai Playoff di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Dopo il colpaccio di gara-1, Venezia torna a Bologna, dove invece la Virtus ha di fatto l’obbligo di vincere per evitare di andare sotto 0-2 nella serie. Prepartita dalle 19.30 con Giulia Cicchiné e Andrea Meneghin, diretta di gara-2 dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi con Gaia Accoto Inviata sul campo

PLAYOFF DI LEGABASKET: IL TABELLONE COMPLETO

Venezia, dopo il colpaccio in gara-1 che ha aperto la serie, sogna di fare il bis questa sera a Bologna. La Virtus, per contro, non può permettersi altri passaggi a vuoto e deve assolutamente vincere per evitare di andare sotto 0-2 e con due partite da giocare poi in trasferta. Kyle Wiltjer, protagonista assoluto della vittoria di sabato sera, è tra i più attesi anche per gara-2, mentre i padroni di casa punteranno forte sul talento offensivo di Carsen Edwards. L’appuntamento con gara-2 è per questa sera alle 19.30 con il prepartita curato da Giulia Cicchiné e Andrea Meneghin, palla a due in diretta dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Davide Fumagalli e Chicca Macchi.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Gara-2 Virtus Bologna-Venezia alle 20 su Sky

Serie A

Dopo il colpaccio di gara-1, Venezia torna a Bologna, dove invece la Virtus ha di fatto l’obbligo...

Brescia risponde e pareggia la serie con Milano

Serie A

Dopo la sconfitta in gara-1, Brescia risponde e fa sua gara-2 per 85-79 con una grande prova di...

Gara-2 Brescia-Olimpia Milano alle 20 su Sky Sport

Serie A

Dopo la netta vittoria dell’Olimpia in gara-1, si torna a giocare al Palaleonessa di Brescia e i...

Venezia sbanca Bologna e fa 1-0 contro la Virtus

Basket

Venezia si impone alla Virtus Arena di Bologna in gara-1 della semifinale dei Playoff di Serie A...

Il GM della Virtus conferma l'addio di Pajola

Serie A

In un'intervista con La Repubblica Bologna, il General Manager della Virtus Bologna Paolo Ronci...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS