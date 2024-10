Shields trascina l'Olimpia: Paris battuto 79-74

L’Olimpia Milano conquista la prima vittoria della stagione in Eurolega. La squadra di Messina soffre fino all’ultimo, ma batte all’Unipol Forum d'Assago il Paris per 79-74. Decisivo Shields autore di 21 punti IL CALENDARIO DELL'OLIMPIA MILANO

Nonostante le assenze (out Nebo, Bolmaro e Flaccadori), l’Olimpia Milano conquista la prima vittoria della stagione in Eurolega. La squadra di Ettore Messina batte il Paris Basketball 79-74. Partita equilibrata fino all’ultimo all’Unipol Forum d'Assago, con Shields che è l’uomo decisivo con ben 21 punti messi a segno. In casa Paris, ottima prestazione di TJ Shorts che chiude il match con 17 punti. basket Eurolega, il roster dell'Olimpia Milano

Il racconto del match Il primo quarto è molto equilibrato: si gioca tanto con il Paris che si dimostra essere molto pericoloso in ripartenza. In casa Olimpia Milano è Dimitrijevic che prova a trascinare subito i suoi con due triple e 10 punti messi a segno. Nei parigini, invece, è ovviamente TJ Shorts a confermare le aspettative con i suoi canestri di mano sinistra. L’Olimpia riesce a metà primo quarto a portarsi avanti 17-12, costringendo coach Splitter al time-out. Scelta saggia dell’allenatore del Paris che grazie alla tripla di Hifi riesce a portarsi sul -1 (19-18). Dalla lunetta (1/2) è Bortolani che permette all’Olimpia di chiudere il primo quarto avanti 20-18. Nel secondo quarto Paris riparte subito con un 1/2 da lunetta di Ward per il nuovo -1 (20-19). La partita resta sempre super movimentata, con tante ripartenze sia da una parte che dall’altra. Paris non concretizza da due (7/16) e l’Olimpia prova ad approfittarne. Protagonista LeDay, autore già di un’ottima sfida contro il Monaco la settimana scorsa, che realizza prima il canestro da due punti, poi la tripla per il 32-26 che porta Paris al time-out a 4' dalla fine del quarto. Da qui, però, in campo c’è solo la new entry della nuova stagione di Eurolega. Malcom punisce prima in penetrazione, poi con la tripla che vale un parziale di 5-0 e il -2 (33-31). Milano in attacco fa troppa fatica, ed ecco che arriva il canestro da 3 punti di Hifi per il vantaggio da parte della squadra ospite. Si va all’intervallo con il Paris avanti 39-35.

Nel terzo quarto TJ Shorts si mette in mostra prima con le sue classiche penetrazioni di mano sinistra (due a segno per la precisione), poi dalla lunetta per il 47-40. Per i padroni di casa, invece, Shields diventa il vero trascinatore realizzando ben 7 punti per il -4 (48-52). Il 30enne prova ancora la penetrazione, sbaglia il tiro ma c’è la correzione di Diop per il 52-55 arricchito in lunetta, proprio da Shields, per il -1 di Milano. A completare la rimonta per la squadra di Messina ci pensa il floater di Tonut che porta i suoi a fine terzo quarto avanti 58-57. Nell’ultimo quarto parte forte però il Paris che si porta avanti di 5 lunghezze (63-58) ancora grazie a TJ Shots (autore di un canestro da due e di una tripla). Inevitabile il time-out di Messina. Milano ha bisogno della scossa che arriva, ancora una volta, da Shields che rimette in carreggiata l’Olimpia con la tripla del 69-71 a 4' dalla fine. La squadra di Messina a 2' dalla fine riesce prima a riprenderla dalla lunetta con Ricci (73-73) per poi ribaltarla con LeDay per il 75-73. A chiudere i conti, come giusto che sia, è proprio Shields, con l’Olimpia che batte Paris 79-74.

Il tabellino del match Olimpia Milano: Dimitrijevic 9, Bortolani 3, Causeur 5, Tonut 2, Brooks 2, LeDay 13, Ricci 5, Diop 4, Caruso 0, Shields 21, Mirotic 15, Mc Cormack 0 Paris Basketball: TJ Shorts 17, Malcom 12, Hifi 9, Ward 5, Cavaliere 2, Sy 3, Herrera 0, Kratzer 2, Lo 6, Hayes 9, Jantunen 9, Ouattara 0