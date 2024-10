Monaco-Virtus Bologna LIVE alle 19 su Sky Sport

Dopo tre sconfitte nelle prime tre partite, la Virtus Bologna è chiamata ad alzare la cresta. Di fronte però c'è il Monaco di Mike James, una delle migliori squadre della competizione, arricchita anche dal ritorno della guardia Jordan Loyd. La partita è in diretta dalle 19 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Primo successo in Eurolega: tentativo numero quattro. La Virtus Bologna, dopo le brucianti sconfitte contro Asvel Villeurbanne e Zalgiris Kaunas, deve provare a sbloccarsi sul parquet del Monaco, una delle grandi favorite per la qualificazione alle Final Four. La squadra del Principato, già forte di un roster di primo livello con l'MVP in carica Mike James, ha rifirmato anche la guardia Jordan Loyd. Fino al Monaco lo scorso anno, in estate si era trasferito al Maccabi Tel Aviv, ma ha fatto subito ritorno in biancorosso. Un ostacolo in più per la Virtus, ancora orfana del centro Cacok.