Virtus-Maccabi LIVE alle 20.30 su Sky Sport Arena

Reduce dalla sconfitta del Forum contro Milano, la Virtus Bologna cerca il riscatto sul parquet amico dove arriva il Maccabi Tel Aviv. Coach Banchi: "Servirà una prestazione di alto livello". Il match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Doppio appuntamento venerdì 8 novembre: alle 20.30 scende sul parquet di casa la Virtus Segafredo Bologna contro il Maccabi Playtika Tel Aviv. Il commento sarà di Geri De Rosa e Andrea Meneghin. Alle 22.45 la sfida tra Panathinaikos Aktor Atene e Olympiacos Pireo, con la telecronaca di Andrea Solaini.