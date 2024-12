Barça-Olimpia LIVE alle 20.30 su Sky Sport Uno

L'Olimpia cerca di proseguire il suo momento magico (5 vittorie consecutive) sul difficile campo del Barcellona nel 15° turno di Eurolega: il match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del basket europeo.

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. All’appassionante torneo continentale di basket, con i diciotto club più prestigiosi d’Europa, anche quest’anno prendono parte due squadre italiane: l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. Questa sera l’EA7 in campo contro il Barcellona, alle 20.30 su Sky Sport Uno e NOW con telecronaca di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin. Coach Messina che dovrebbe ritrovare Bolmaro per allungare la rotazione degli esterni: è uno dei grandi ex della partita insieme a Mirotic e Punter. L'EA7 punta al sesto successo consecutivo in Europa, forte del record di 8-6 uguale a quello dei blaugrana, che hanno però vinto solo una delle ultime cinque gare. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.