Virtus-Asvel LIVE alle 20.30 su Sky Sport Arena

Virtus a caccia del secondo successo consecutivo in Europa nel round 17 di Eurolega: la squadra di Ivanovic ospita alla Segafredo Arena i francesi dell'Asvel Villeurbanne. Il match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 proseguono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW, in diretta la partita fra Virtus Segafredo Bologna e ASVEL, con il commento di Andrea Solaini e Davide Pessina, studio pre e post partita condotto dalle 20 da Dalila Setti, interviste di Giulia Cicchinè. Virtus che arriva dal convincente successo casalingo con il Barcellona, ma che deve fare ancora i conti con la pesante assenza di Shengelia: previsto per il rientro di Clyburn, eroe di Vitoria. La squadra di Ivanovic punta a migliorare il record di 4-13 che la relega nei bassifondi della classifica, con i francesi autori di un'ottima partenza e in zona play-in (8-9). Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.