Olimpia, altra beffa: vince l'Olympiacos 84-83

L'Olimpia esce con una beffarda sconfitta dal round 18 di Eurolega. In un Forum tutto esaurito, la squadra di Ettore Messina cede nel finale all'Olympiacos con il punteggio di 84-83, sprecando come con il Bayern Monaco il possesso per la vittoria. La palla persa della ditta Bolmaro-Mannion all'ultimo secondo costringe l'EA7 alla terza sconfitta di fila, la seconda ad Assago. Non bastano i 16 punti di Mirotic, i 15 di Shields e i 14 di Bolmaro. Milano perde un'altra chance di risalire in classifica: ora il record è in perfetta parità (9-9) con la zona playoff che si allontana. L'EA7 torna in campo la prossima settimana in casa dell'ASVEL Villeurbanne: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.