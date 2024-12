La Virtus vince ancora: Asvel ko 83-69

La Virtus Bologna batte l'Asvel nel 18° turno di Eurolega: la squadra di coach Ivanovic conquista il secondo successo di fila grazie al 83-69 rifilato ai francesi. Decisivi i 17 punti con 9 rimbalzi di Polonara. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Successo per la Virtus Bologna nel round 18 di Eurolega. Alla Segafredo Arena, la squadra di Dusko Ivanovic ha battuto l'Asvel Villeurbanne con il punteggio di 83-69. Ancora senza il lungodegente Shengelia e con fuori anche Hackett, le Vu Nere partono alla grande nel primo periodo e poi gestiscono, senza mai rischiare nulla. Decisivo il miglior Polonara della stagione, che chiude con 17 punti e 9 rimbalzi. Seconda vittoria di fila per la formazione bianconera, che risale la classifica seppur con un record ancora deficitario (5-13). La Virtus torna in campo a inizio 2025: il 3 gennaio alle ore 20.15 la sfida al Panathinaikos, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.