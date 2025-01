Asvel-Milano in diretta su Sky Sport Uno alle 20

Prima partita di Eurolega nel 2025 per l'Olimpia Milano, reduce da due brucianti sconfitte consecutive in casa contro Bayern Monaco e Olympiacos, entrambe arrivate negli ultimi secondi di gioco. Trasferta a Lione sul campo dell'Asvel del presidente Tony Parker. Il match è in diretta dalle 20 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Prima partita del 2025 e seconda del girone di ritorno di Eurolega per l'Olimpia Milano di Ettore Messina. Trasferta a Lione sul campo dell'Asvel Villeurbanne, ad appena un match di distanza in classifica dai campioni d'Italia. Dopo un filotto molto positivo, che aveva rimediato a un complicato avvio di stagione, l'EA7 è incappata in tre sconfitte di fila contro Panathinaikos, Bayern Monaco e Olympiakos, di cui le ultime due in casa e per appena un punto. Urge un immediato riscatto per rilanciarsi in una classifica ancora molto corta. Messina dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori, Fabien Causeur, out per un risentimento muscolare. Ancora ai box anche Josh Nebo. La partita di andata all'Unipol Forum dello scorso 6 dicembre ha visto il successo dell'Olimpia col punteggio di 92-84.