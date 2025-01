L'Olimpia torna a vincere: Asvel battuto 75-66

L'Olimpia Milano batte l'Asvel Villeurbanne nel 19° turno di Eurolega e interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive. Alla LDCL Arena di Lione finisce 75-66, con 18 punti e 8 rimbalzi del solito Mirotic e i 17 di Leday, comprese le due triple che hanno deciso il match nel finale. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Successo per l'Olimpia Milano nel 19° turno di Eurolega. A Lione, la squadra di Ettore Messina batte l'Asvel Villeurbanne con il punteggio di 75-66. Priva di Nebo e Caseur, l'EA7 gioca una partita solida, decisa solo nel finale: dopo aver tirato 3/21 dalla lunga, trova quattro triple consecutive, trascinata dai 18 punti con 8 rimbalzi di Mirotic e dai 17 di Leday. Milano interrompe una striscia di tre ko consecutivi, porta il suo record a 10-9 e si rimette in corsa per un posto nei playoff. L'Olimpia torna in campo il prossimo 9 gennaio, quando renderà visita al Maccabi Tel Aviv in campo neutro a Belgrado: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.