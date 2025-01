Virtus-Baskonia LIVE alle 20.45 su Sky Sport Uno

Senza Clyburn e Zizic, la Virtus Bologna cerca la vittoria alla Segafredo Arena contro il Baskonia nel 20° turno di Eurolega. Il match in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 proseguono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nel 20° turno, la Virtus Bologna ospita alla Segafredo Arena il Baskonia. Mancherà l'eroe della gara di andata, Will Clyburn, out per almeno un paio di mesi a causa di un problema al piede sinistro. Bianconeri privi anche di Zizic e quindi con rotazioni accorciate: coach Ivanovic, ex della partita, cercherà la terza vittoria nelle ultime quattro gare. Virtus che deve migliorare la classifica che la vede in coda con un record di 5-14. Poco più su il Baskonia, che vanta 8 successi a fronte di 11 sconfitte. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.