Maccabi-Olimpia LIVE su Sky Sport Uno alle 20.05

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 proseguono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 20.05 sul neutro di Belgrado, l'EA7 Olimpia Milano affronta in trasferta il Maccabi Tel Aviv nel 20° turno. La squadra di Messina va a caccia della terza vittoria in questo 2025, la seconda consecutiva in Europa dopo il colpaccio della scorsa settimana in casa dell'Asvel. Biancorossi sempre senza Josh Nebo, Fabien Causeur e Neno DImitrijevic, rientrano Shields e Leday che erano stati tenuti a riposo nella vittoriosa trasferta in LBA con Pistoia. Olimpia 12^ in classifica con un record di 10-9, Maccabi 17° con 5 vittorie e ben 14 sconfitte, di cui quattro negli ultimi cinque match disputati. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.