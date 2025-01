Luca Banchi è il nuovo allenatore dell'Anadolu Efes. La squadra turca punta sull'italiano per invertire il bilancio negativo in Eurolega. Banchi, che aveva dato le dimissioni da coach della Virtus lo scorso dicembre, sarà affiancato dall'allenatore precedente Tomislav Mijatovic. Accordo fino al termine della stagione, con opzione per quella successiva

Luca Banchi riparte dall'Anadolu Efes. Il club turco, dopo il coach Tomislav Mijatovic - che rimarrà nel club nelle vesti di assistente allenatore - ha deciso di puntare sull'ex Virtus Bologna. L'idea di cambiare la guida tecnica è nata a seguito della sconfitta in campionato contro il Besiktas per 70-87, nonostante un buon record di vittorie (10-3) in Patria. Il problema è soprattutto in Eurolega, con un parziale di 10 vittorie e 9 sconfitte: gli ultimi ko, consecutivi, contro l'AS Monaco e il Fenerbache Beko. Il coach italiano riparte quindi dalla Turchia, dopo le dimissioni rassegnate lo scorso dicembre alla Virtus Bologna, dopo la partita persa contro l'Alba Berlino e un bilancio negativo in Eurolega: 2 vittorie e 9 sconfitte. Banchi, che non è estraneo alle esperienze all'estero (Aek, Kuban e Bamberg) è attualmente anche il ct della Lettonia.