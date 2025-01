La Virtus si ferma: il Panathinaikos vince 111-90

Sconfitta per la Virtus Bologna nel 19° turno di Eurolega: a OAKA, la squadra di coach Ivanovic cede al Panathinaikos campione d'Europa con il punteggio di 111-90. Inutili i 25 punti di Clyburn. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La Virtus Bologna cede al Panathinaikos nel 19° turno di Eurolega. Nella bolgia infuocata di OAKA, i ragazzi di coach Dusko Ivanovic perdono 111-90. Ancora senza Shengelia, i bianconeri resistono fino al 35', prima di un finale pazzesco dei campioni d'Europa che dilagano grazie a super Nunn e Yurtseven. Quarto successo consecutivo per i greci, Virtus che invece interrompe la striscia di due vittorie consecutive e resta in fondo alla classifica (5-14 il record). La Segafredo torna in campo il prossimo 10 gennaio, quando sul parquet amico arriverà il Baskonia: Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.