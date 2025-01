Milano ospita l'Alba Berlino: su Sky dalle 20:30

Dopo le vittorie contro Asvel e Maccabi, l'Olimpia vuole proseguire il filotto contro l'Alba Berlino degli italiani Procida e Spagnolo. L'impegno sulla carta è agevole, ma i tedeschi negli ultimi anni sono diventati una bestia nera dell'EA7, come dimostra la gara di andata incredibilmente persa in rimonta. La partita è in diretta dalle 20:30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Due sfide consecutive in casa contro avversari alla portata: l'Olimpia Milano ha una grande occasione nel doppio turno di questa settimana per migliorare il suo record in Eurolega. Stasera, martedì 14 gennaio, il primo ostacolo all'Unipol Forum sarà l'Alba Berlino. Come è spesso accaduto nelle ultime stagioni europee, la squadra giallonera si è dimostrata poco competitiva e ristagna nei bassifondi della classifica. Ciò però non ha impedito ai tedeschi di diventare uno spauracchio per la squadra di Messina, spesso sconfitta negli ultimi scontri diretti. Compreso quello dell'andata a Berlino, con Mirotic e compagni rimontati nell'ultimo quarto e alla fine sconfitti all'overtime. Tra gli ospiti occhi puntati sulla coppia italiana Matteo Spagnolo-Gabriele Procida e sul centro David McCormack, trasferitosi a novembre dall'Olimpia all'Alba. Destino voglia che Messina sia sempre e ancora a corto di lunghi, con Josh Nebo out per i prossimi quattro mesi e Ousmane Diop fermo qualche settimana per un problema muscolare. Mancherà anche Fabien Causeur tra gli esterni.