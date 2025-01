L'Olimpia crolla a Istanbul: l'Efes vince 110-66

Sconfitta pesante per l’Olimpia Milano, che cede 66-110 in casa dell'Anadolu Efes di Luca Banchi. Le prestazioni di Beaubois e Larkin valgono la vittoria alla squadra turca, mentre non basta la prestazione di Brooks per risollevare l’Olimpia

Serata amara per l'OIimpia , sconfitta 110-66 dall'Anadolu Efes di Luca Banchi . I meneghini hanno fatto fatica ad entrare in campo, a trovare delle soluzioni concrete per contrastare il dominio offensivo e difensivo della squadra turca. Tanti errori e poca concentrazione per la squadra di coach Messina . A Istanbul si è vista una Milano troppo precipitosa di arrivare al canestro e poco attenta nel trovare delle reali soluzioni per andare a segno e bloccare la fuga della squadra turca. Arriva così l' undicesima sconfitta , ma rimane integro l'obiettivo dei playoff. Prossimo appuntamento dell' Olimpia Milano sarà il 30 gennaio contro i campioni uscenti del Panathinaikos: la partita sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Un 1° quarto sottotono per l’Olimpia, contratta in attacco con soli 5 punti nei primi 5’ di gioco, e poco solida in difesa, con troppi spazi liberi per l’azione offensiva dell’Efes e soprattutto di Larkin. Ritorno in campo in Eurolega per Dimitrijevic, che fa fatica però a carburare. Il primo parziale di 24-9 non sorride alla squadra di Messina, artefice di soli due canestri dal campo (gli altri punti vengono dai tiri liberi di Mannion e LeDay). Per la squadra di Banchi invece un ottimo inizio gara, con una prestazione perfetta di Beaubois da 8 punti sugli 8 possibili e un bellissimo canestro in reverse.

Il 2° quarto continua sulla stessa lunghezza d’onda del precedente, con l’Efes che avanza troppo facilmente nel punteggio, segno di una difesa poco attenta e poco efficiente. Tra i meneghini arrivano segnali di ripresa da parte di Mannion (uscito momentaneamente per una medicazione al viso) e da Brooks con una tripla e due tiri liberi messi a segno. Ma è Beaubois ad avere in mano la partita, tra canestri e assist, supportato da Larkin. L’Olimpia sembra proprio non entrare in partita, con grandi difficoltà a costruire delle azioni di gioco concrete: tanti errori, tanti tiri forzati, poca concentrazione nel far girare la palla; una Milano troppo precipitosa nell’inseguire l’Efes in fuga e poco attenta nel trovare delle reali soluzioni per riavvicinarsi ai turchi. L’ultima azione del primo tempo è l’esatta rappresentazione di come Milano ha gestito la partita: dopo il time out l’Efes va alla rimessa, riuscendo negli ultimi 8" ad andare facilmente a canestro, con i meneghini che accompagnano la penetrazione in area dei turchi, senza un reale pressing difensivo. Si va all’intervallo 56-31 per l’Efes.

Il rientro in campo segna ancora di più il dominio dell’Efes oggi, in difesa, in attacco e anche a rimbalzo, nonostante l’Olimpia sia la miglior squadra a rimbalzo difensivo. Dopo solo 3' minuti di gioco i turchi, con una tripla di Larkin, arrivano a un +30 sulla squadra di Messina. Sempre Larkin rimane vittima di un infortunio al braccio, fortunatamente non grave, durante un rimbalzo. Per l’Efes segnano tutti in questo quarto: in particolar modo Osmani, Dozier Jr e Smits. Non bastano le imprese, perché arrivare al canestro oggi è una vera impresa, di Brooks e LeDay. La partita può dirsi già finita per la differenza punti che ormai divide le due squadre: 87-48 per la squadra di Banchi, che sembra non voler allentare la pressione sulla squadra di Milano. La partita finisce 110-66 per l’Efes, contro un'Olimpia Milano praticamente assente nella serata di Istanbul.