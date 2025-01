Shengelia non basta: Virtus ko con il Fenerbahce

confitta per la Virtus Bologna nel 24° turno di Eurolega. La squadra di coach Ivanovic cede a Istanbul contro il Fenerbahce di Nik Melli con il punteggio di 95-81. Inutile la prestazione fenomenale di Shengelia, che chiude con 35 punti. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La Virtus Bologna lotta ma cede al Fenerbahce nel 24° turno di Eurolega. Alla Ulker Sports and Event Hall di Istanbul finisce 95-81 per i turchi. La squadra di coach Ivanovic, ancora senza Clyburn e Zizic, insegue ma resta in scia fino a metà dell'ultimo periodo, trascinata da un Shengelia eroico, come dimostrano le sue cifre: 35 punti, 12/17 dal campo e 39 di valutazione. Per lo scatenato Fener di Nik Melli (8 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in 17') testa della classifica sempre più vicina, Virtus che è 7-17 e sempre nei bassifondi. La Segafredo sarà in campo la prossima settimana per un doppio turno prima della pausa riservata alle coppe nazionali: si apre mercoledì 5 febbraio in casa contro il Partizan Belgrado. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.