Virtus, arriva il 18° ko: il Partizan vince 81-71

La Virtus ci prova, ma arriva la 18^ sconfitta in Eurolega: Bologna perde per 71-81 contro il Partizan. La prestazione di Shengelia non basta a fermare l'attacco di Brown e dei due Jones. Tra poco si torna subito in campo con il 26° turno di Eurolega, con l'Olimpia Milano ospite dello Zalgiris, in diretta giovedì 6 alle 19 su Sky Sport Uno e NOW

Una prestazione di grandissima intensità per la Virtus Bologna , che però non basta per superare il Partizan Belgrado : finisce 71-81. Shengelia fino all'ultimo minuto ha tenuto accese le speranze di vittoria della Virtus, spente però dalle percentuali di realizzazione di Brown e Jones . Partita da ricordare per l' esordio con le Vu Nere dell'ex stella NBA Justin Holiday . L'ala americana viene da undici stagioni in NBA, con un titolo vinto con i Golden State Warriors di Stephen Curry nel 2015 . Presente anche un altro volto noto, quello dell'ex Virtus Iffe Lundberg , ormai in campo con con la maglia del Partizan: proprio lui l'anno scorso aveva regalato la vittoria alla Virtus contro il Belgrado negli ultimi minuti di gioco. Il prossimo appuntamento della Virtus Bologna sarà il 7 febbrario, in casa contro il Paris - squadra rivelazione di questa Eurolega: la partita sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Inizio partita equilibrato, con le squadre che si alternano al comando della partita. Per la Virtus Bologna c’è un grandissimo Ale Pajola che cerca di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti del match: dalla pressione difensiva su rimessa dal fondo, al recupero palla, fino alla realizzazione di una tripla. Shengelia accompagna con un 100% dal campo. Per il Partizan è sempre Sterling Brown a condurre i giochi, con una buona percentuale dal campo nella prima frazione di gioco, per un totale di 8 punti. Il 1° quarto si conclude con un’ottima giocata di Shengelia, con penetrazione e scarico sotto canestro per Grazulis: 23-17 per Bologna.

Brutto avvio nel 2° quarto per la Virtus, che subisce un iniziale parziale di 0-6 che riporta il Partizan sul punteggio di parità. A smuovere la squadra di casa ci pensa la tripla di Morgan, ma non basta al Bologna, che soffre non riuscendo a far circolare la palla per arrivare a una conclusione offensiva efficiente. Buona la difesa di Diouf, che impedisce alla squadra di Belgrado di aumentare il vantaggio, e buona la risposta di Shengelia dall’arco: sono loro due a mantenere la Virtus attaccata alla squadra avversaria, che avanza essenzialmente grazie ai punti di Brown. Match da ricordare per il debutto con le Vu Nere dell’ex stella NBA, Justin Holiday (arrivato a Bologna per coprire l’assenza di Clyburn). Si va negli spogliatoi con il canestro di Iffe Lundberg, l’ex Virtus che era rimasto ancora a quota 0 punti in questo primo tempo, e con il recupero e canestro da parte di Brown, dopo un ultimo possesso palla sprecato dal Bologna. All’intervallo il punteggio è di 36-44 per il Partizan.

Anche il 3° quarto inizia sottotono per la Virtus, con il Partizan che vola sul +14 a causa di una difesa passiva da parte dei padroni di casa. Tante occasioni sprecate in attacco, e tante palle perse: le Vu Nere rimangono a galla grazie ai punti, agli assist e ai palloni recuperati di Shengelia. Si sveglia anche Daniel Hackett con due triple consecutive. Non bastano però a fermare l’attacco di Carlik Jones e Sterling Brown. Il Partizan mantiene un vantaggio di 9 punti: 57-66 e ancora 10' da giocare.

La situazione si ribalta in questo avvio di 4° quarto: stavolta è la Virtus a prendere in mano le redini del match, riportandosi subito a -5 da Belgrado, complici un lay-up di Grazulis e la penetrazione di Cordinier. La difesa del Partizan sembra iniziare a crollare e lasciare degli spazi liberi per l’attacco delle Vu Nere. Grandissimo recupero palla da parte del Bologna, che porta a un alley oop strepitoso di Achille Polonara, mentre cala la percentuale di realizzazione del Partizan. Ma è Shengelia il vero protagonista, non tanto per i punti (16 a 3' dalla fine) ma per la difesa aggressiva e gli 8 assist che tengono la Virtus in partita fino agli ultimi minuti di gioco. Ma Belgrado, e in particolar modo i due Jones, mantiene il vantaggio e vince la partita: finisce 71-81 per il Partizan.