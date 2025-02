Colpaccio Olimpia a Kaunas: Milano vince 89-87

L'Olimpia Milano esce con una pesante vittoria in chiave playoff contro lo Zalgiris Kaunas nel 26° turno di Eurolega. Alla Zalgirio Arena finisce 89-87 grazie ai 26 punti di Leday e alle giocate di un Mannion da 21 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Colpaccio per l' Olimpia Milano nel 26° turno di Eurolega . L' EA7 batte lo Zalgiris Kaunas di coach Trinchieri con il punteggio di 89-87 e mantiene vive le speranze playoff . Alla Zalgirio Arena, i ragazzi di Ettore Messina (ancora senza gli infortunati Mirotic, Nebo e Caseur) giocano una grande partita, riscattando in pieno il pesante ko di Monaco di Baviera. Decisivo il trio formato da Leday (26 punti e le giocate nel finale), Mannion (21 con 7 rimbalzi e 6 assist) e Shields (17) , che ha respinto gli assalti di Francisco-Walker, 51 punti in coppia. EA7 che sale a 14-12 in classifica e dà una bella spallata ai rivali (12-14). L'Eurolega si ferma per una pausa di tre settimane: l'Olimpia tornerà in campo giovedì 27 febbraio al Forum contro il Monaco dell'ex Mike James: tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Buon piglio dell'Olimpia in avvio, che si affida al solito Leday per tenere dietro i padroni di casa. Nel finale di primo periodo sono le seconde linee a fare la differenza, con il furto di Tonut che produce il 16-24 del primo mini intervallo. Lo Zalgiris guidato da Francisco ricuce lo strappo a inizio secondo periodo, ma Shields si mette in partita e l'EA7 rimette la testa avanti (31-39 al 15'). Leday è una macchina (18 punti e 25 di valutazione), i biancorossi trovano canestri anche da Mannion che da tre firma il 42-50 con cui si va negli spogliatoi. Lo Zalgiris chiede aiuto anche al pubblico, ci mette energia ma pica lucidità: Milano pur senza strafare, con un paio di contropiedi e un Gillespie alla Hines sotto i tabelloni, resta a distanza di sicurezza (53-63 al 25'). Quando si accende Walker, però, sono guai: parziale di 11-0 per la squadra di Tronchieri, che si rimette in carreggiata (66-67 al 30'). Lo Zalgiris mette la testa avanti dopo un'eternità con il solito Francisco, ma Mannion ha altri progetti e mettendosi in proprio, riporta avanti i suoi (73-76 al 35'). Si arriva punto a punto all'ultimo minuto, in cui regna sovrana la confusione: Milano butta via un paio di palloni sanguinosi, è il solito Leday a chiuderla. Se l'EA7 è ancora in corsa per i playoff, il merito è soprattutto del suo numero 16.

Zalgiris: Francisco 29, Walker 22, Sirvydis 17

Olimpia: Leday 26, Mannion 21, Shields 17