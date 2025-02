La Virtus cede nel finale: il Paris vince 83-77

Le speranza della Virtus sembrano ormai essere appese a un filo. Arriva l'ennesima sconfitta per Bologna maturata nel finale: 77-83 per il Paris, dopo aver subito il vantaggio delle Vu Nere per gran parte della partita. A ribaltare il punteggio per la squadra francese sono stati Hifi e TJ Shorts, rispettivamente autori di 23 e 16 punti

Ancora una partita magistrale per la Virtus Bologna , che però perde nuovamente nell'ultimo quarto dopo aver condotto per tutta la partita. Finisce 77-83 per il Paris : immarcabili TJ Shorts e Hifi , che nell'ultimo quarto portano la squadra parigina a recuperare lo svantaggio fino a raggiungere la vittoria. Arrivare tra le prime dieci della classifica sembra ormai un'impresa, ma se ne riparlerà dopo la pausa che fermerà l'Eurolega per le prossime tre settimane. La Virtus tornerà in campo infatti il 28 febbraio , in casa contro l' Olympiacos : la partita sarà in diretta dalle 20.00 su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

1° quarto che inizia con la Virtus che si trova già a dover recuperare un primo parziale negativo e con Ivanovic costretto a chiamare il time out dopo 3' di gioco. Al rientro in campo Bologna trova il pareggio, prima grazie a una penetrazione dell’area da parte di Pajola e poi a un suo recupero difensivo che porta Polonara a realizzare dall’arco. La difesa aggressiva a uomo delle Vu Nere porta subito a un secondo recupero palla, con Cordinier che si allunga in contropiede. Si ribalta la situazione, con la Virtus che concretizza un bel parziale positivo con i punti sotto canestro della coppia Shengelia-Diouf e una buona circolazione palla gestita da Pajola, nonostante l’aggressività parigina. La prima frazione di gioco finisce 25-17 per Bologna.

Inizio 2° quarto più equilibrato, con il Paris che prova a recuperare lo svantaggio con i punti di TJ Shorts e Jantunen. Entra in campo Belinelli, subito a segno per riportare Bologna sul +5. Ma il vero protagonista è Shengelia, che ci mette sempre lo zampino, dal giro palla ai cambi difensivi fino ai canestri in post basso. Dopo una circolazione palla strategica, gestita proprio da Shengelia, arrivano anche i primi punti di Justin Holiday direttamente dall’arco e che portano la Virtus sul +10. Allo scadere arriva anche un signor canestro da 3 punti di tabella ad opera di Belinelli su pressione difensiva: si va negli spogliatoi 46-35 per la Virtus.

Ottimo inizio 3° quarto per Bologna, che continua a far circolare la palla fino allo scadere dei 24 secondi per poi realizzare il canestro migliore. Frazione di gioco molto equilibrata, con il Paris che cerca di risalire con Lo e Hifi. Ma c’è la tripla di Tucker a mantenere Bologna in una situazione di vantaggio. Ed è sempre lui a trainare la squadra negli ultimi minuti di questa terza frazione, con la concretizzazione di un gioco da tre punti.

Si inizia il 4° quarto 64-58, con Bologna che riesce a raggiungere anche un +10 ma si trova invece a combattere punto a punto alla metà del quarto. Tucker da una parte, per le Vu Nere, e Hifi dall'altra, per il Paris, si alternano a colpi di triple: ad avere la meglio è però il giocatore della squadra parigina, in vantaggio per la prima volta dal 1° quarto. Rientra in partita anche TJ Shorts, che sembra essere immarcabile in quest'ultima frazione di gioco. Niente da fare per la Virtus Bologna: finisce 77-83 per il Paris.