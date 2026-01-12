Offerte Sky
Serie A Basket, Napoli-Milano alle 18.45 su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Serie A

La sfida tra Napoli e Milano chiude il quadro della 15^ giornata di Serie A di basket ed è decisiva per la definizione del tabellone delle Final Eight di Coppa Italia. Con un successo Napoli rimarrebbe tra le prime otto, mentre una vittoria di Milano farebbe rientrare Udine. Appuntamento alle 18.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

Serie A

Esclusione Trapani, come cambia la classifica di A

La Trapani Shark è stata esclusa dal campionato di Serie A di basket. Una decisione, quella presa dopo la riunione tra Fip e Lega Basket, che cambia la classifica: tutte le partite disputate dai siciliani sono annullate così come tutti i punti conquistati dalle altre squadre nei match con Trapani. Tra le conseguenze, Trento perde il 6^ posto ed esce dalle qualificate alle Final Eight di Coppa Italia. Ecco la classifica aggiornata dopo l'esclusione di Trapani GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Napoli-Milano alle 18.45 su Sky Sport Basket

Basket

Il posticipo della 15^ giornata del campionato di basket non decide solo a chi andranno i due...

Trapani, FIP e LBA valutano l'esclusione: le news

live Basket

Nel pomeriggio di oggi è prevista una riunione dei vertici della FIP e della Lega Basket per...

Napoli-Milano con vista Final 8: le combinazioni

Serie A

Il posticipo della 15^ giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Milano (lunedì alle 18.45...

Treviso ritrova il sorriso: Varese sconfitta 86-83

Serie A

Dopo tre sconfitte ritrova il successo Treviso che batte in rimonta 86-83 Varese nella 15^...

Caso Trapani, si valuta l'esclusione

basket

Il futuro di Trapani è appeso ad un filo dopo un'altra sconfitta-farsa con Trento nell'anticipo...
