La sfida tra Napoli e Milano chiude il quadro della 15^ giornata di Serie A di basket ed è decisiva per la definizione del tabellone delle Final Eight di Coppa Italia. Con un successo Napoli rimarrebbe tra le prime otto, mentre una vittoria di Milano farebbe rientrare Udine. Appuntamento alle 18.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin
©Getty
Esclusione Trapani, come cambia la classifica di A
La Trapani Shark è stata esclusa dal campionato di Serie A di basket. Una decisione, quella presa dopo la riunione tra Fip e Lega Basket, che cambia la classifica: tutte le partite disputate dai siciliani sono annullate così come tutti i punti conquistati dalle altre squadre nei match con Trapani. Tra le conseguenze, Trento perde il 6^ posto ed esce dalle qualificate alle Final Eight di Coppa Italia. Ecco la classifica aggiornata dopo l'esclusione di Trapani GLI HIGHLIGHTS DI BASKET