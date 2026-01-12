La sfida tra Napoli e Milano chiude il quadro della 15^ giornata di Serie A di basket ed è decisiva per la definizione del tabellone delle Final Eight di Coppa Italia. Con un successo Napoli rimarrebbe tra le prime otto, mentre una vittoria di Milano farebbe rientrare Udine. Appuntamento alle 18.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin