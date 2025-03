Ancora ko la Virtus: vince l'Efes 89-68

Arriva la 6° sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna, stavolta a Istanbul contro l'Efes del grande ex di questa sfida, coach Luca Banchi. Non sono bastate le prestazioni di Morgan, Shengelia e Pajola. Dall'altra parte lo show invece di Bryant e Poirier, pionieri del club turco

Una partita senza troppe pretese per la Virtus Bologna a livello di classifica, ormai libera da obiettivi post regular season. Finisce 89-68 per l'Efes di coach Luca Banchi, nonostante un ottimo 2° quarto della Virtus . Si tratta del 6° ko consecutivo in Eurolega, per un totale di 21 sconfitte. Prossimo appuntamento della Virtus Bologna sarà il 13 marzo in casa contro il Real Madrid : la partita sarà in diretta dalle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

1° quarto tenuto punto a punto grazie a un inizio gara esplosivo di Shengelia, offensivamente e difensivamente, andando a bloccare una possibile avanzata dell'Efes, forte dei punti di Poirier – meraviglioso il suo alley oop in mezzo al traffico su assist di Thompson – e Bryant dall'arco. Dopo una serie di tentativi fallimentari in attacco da parte della Virtus, con due errori consecutivi nella lettura da parte di Cordinier, ci pensano Morgan e Pajola a riagganciare la squadra turca. Buona anche la lettura difensiva delle Vu Nere, perfettamente in partita: 24-24 al termine della prima frazione di gioco.

Inizio 2° quarto magistrale di Pajola: la sua lettura del gioco è impressionante quanto la sua capacità da incantatore di serpenti di muovere a proprio piacimento un'intera difesa. Per non parlare inoltre della sua percentuale dall'arco: 3/3 nella seconda frazione di gioco. Al contrario l'Efes sembra essersi momentaneamente perso, facendo molta fatica a trovare delle conclusioni efficienti in attacco e trovandosi di fronte una difesa delle Vu Nere molto aggressiva. Grande costanza anche di Shengelia e Morgan per tutto il primo tempo, con i loro punti preziosi a contrastare i punti di Bryant: si va negli spogliatoi 39-42 per la Virtus.

Si ritorna in campo e l'Efes sembra essersi ripresa da un momento di blackout generale del quarto precedente, ritrovando facilmente il vantaggio sulla Virtus con le triple di Bryant e le penetrazioni di Poirier. Un 3° quarto opposto al precedente, con l'Efes molto aggressiva in fase difensiva a impedire una potenziale rimonta di Bologna: termina 61-52 per il club turco.

4° quarto punto a punto nei primi minuti di gioco, con una svolta netta alla metà della frazione di gioco. Impossibile la difesa su Bryant e Smits, che portano l'Efes a guadagnare un vantaggio tale da poter quasi camminare in campo. Niente da fare invece per la Virtus, con una serie di errori consecutivi in fase offensiva. Finisce 89-68, vince la squadra di coach Banchi.