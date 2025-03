Efes-Virtus LIVE alle 18.30 su Sky Sport Arena

Senza più chiedere nulla alla classifica, la Virtus Bologna rende visita all'Efes Istanbul nel 28° turno di Eurolega: per i bianconeri c'è la sfida all'ex coach Luca Banchi. Il match in diretta alle 18.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La ventottesima giornata vedrà questa sera in campo la seconda italiana: alle 18.30 Efes Istanbul-Virtus Segafredo Bologna su Sky Sport Arena e NOW. I bianconeri non hanno ormai più nulla da chiedere alla classifica, con la loro 16^ posizione e un record di 7-20. La formazione di Ivanovic, reduce dal brillante successo in campionato contro l'Olimpia Milano, è in serie negativa da cinque partite in Europa. Sarà una partita particolare visto l'avversario che siede sull'altra panchina, ovvero quel Luca Banchi che aveva iniziato la stagione a Bologna e che, dopo l'esonero, è stato ingaggiato dall'Efes. I turchi sono in piena bagarre per un posto nel play-in con il loro 12° posto e il record di 13-14. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.