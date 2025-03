Nonostante la brutta sconfitta contro il Fenerbache, Milano resta in corsa per un posto ai play-in: decisive le quattro trasferte da qui alla fine, contro avversari alla portata della squadra di Messina, troppe volte altalenante. Discorso diverso per Bologna, matematicamente eliminata: per le 'V Nere' si apre già un nuovo capitolo, pensando al prossimo futuro, con un progetto tecnico che, tra roster e coach, deve ripartire