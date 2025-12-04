È lotta a quattro nel Girone C. A tre giornate dalla fine del girone di andata il titolo di campione d’inverno è una questione ristretta a quattro squadre che dall’inizio della stagione stanno battagliando in vetta alla classifica: Catania, Benevento, Salernitana e Cosenza sono tutte lì e al momento è difficile fare pronostici. La situazione è ancora molto fluida, le prime 4 sono racchiuse in appena 5 punti e tutto può davvero accadere