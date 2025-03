Olimpia, vittoria col cuore: Stella Rossa ko 82-80

Grande equilibrio alla Belgrado Arena, risolto nei secondi finali con la vittoria dell'Olimpia sulla Stella Rossa. Buona prestazione della squadra lombarda: spiccano Mirotic, LeDay e soprattutto Shields, lucido nel mantere Milano in una posizione di vantaggio. In classifica coach Messina raggiunge proprio la Stella Rossa a quota 16 vittorie

L' Olimpia Milano porta a casa una vittoria fondamentale in ottica play-off, battendo la Stella Rossa 82-80. Una partita punto a punto, decisa sul finale, dopo 3' in cui entrambe le squadre non sono riuscite a realizzare un canestro e dopo una serie di errori ai liberi che avrebbe potuto cambiare il punteggio finale. Si tratta della 16^ vittoria per coach Messina, che raggiunge in classifica proprio la Stella Rossa . L' EA7 tornerà in campo il 18 marzo in casa del Paris : la partita sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Inizio 1° quarto complicato per l'Olimpia, costretta a rincorrere la Stella Rossa che avanza forte dei punti di Nedovic: 8 in 3' di gioco. Con l'uscita del giocatore della squadra di Belgrado, con 2 falli alla metà della prima frazione di gioco, Milano riesce a riprendere fiato e a rosicchiare dei punti approfittando di alcune disattenzioni difensive dell'avversaria. Importanti, perché al momento giusto, i punti di Brooks, Mirotic e LeDay per riagganciarsi alla Stella Rossa: 22-21 al termine del quarto.

Subito vantaggio Milano al rientro in campo, con il canestro di Bolmaro e di Brooks. Buona finora la prestazione di Caruso, entrato bene in partita. Una costante invece Mirotic dall'arco, in doppia cifra alla metà del quarto. Una frazione di gioco punto a punto, con un grande equilibrio in campo tra le due squadre: con la Stella Rossa che trova i punti con Canaan e Petrusev, mentre l'Olimpia avanza con i tiri dall'arco di Brooks e le penetrazioni di LeDay. Grande protagonista anche Shields, rapido nel creare azioni di gioco efficaci, sia individuali sia di squadra: è lui a firmare il vantaggio all'intervallo. Si va negli spogliatoi 45-48 per l'Olimpia.

Si torna in campo con Milano aggressiva e lucida offensivamente, con un tiro da 3 punti di Shields che continua con la sua ottima prestazione. Stella Rossa prova a mantenersi sulla scia dell'Olimpia con Kalinic e Brown III, scontrandosi però con i punti dell'Olimpia di LeDay e Causeur. Non si sblocca la situazione di equilibrio, si decide tuto nell'ultima frazione di gioco: termina 64-68.

Un inizio 4° quarto complesso per Milano, con tanti errori nella metà campo offensiva che concedono alla Stella Rossa di rimanere agganciata. Ci pensano Mirotic da una parte e Teodosic (ex Virtus Bologna) dall'altra ad animare quest'ultima frazione di gioco, come una partita di ping pong. Il pareggio della squadra di Belgrado arriva con il tap-in di Kalinic, che crea così una situazione di stallo sul 78-78 con 3' ancora da giocare. Stella Rossa perde invece Bolomboy, fuori per un infortunio alla caviglia su rimbalzo. A meno di 1' la situazione è ancora sul pareggio, con il canestro che sembra negare il vantaggio ad entrambe le squadre. Ci pensa il vero protagonsita di questa partita a smuovere il risultato: Shavon Shields. Momento di tensione con i tiri liberi di LeDay, che potevano garantire un +4 dell'Olimpia sfumato in un +3 a soli 7" dal termine. Un finale di partita da brividi, con Mirotic che realizza 1/2 tiri liberi e con la Stella Rossa che ha la possibilità di ripartire, sprecando però l'ultima occasione. Vince l'Olimpia 82-80.