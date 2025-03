Olimpia e Virtus in campo questa sera: LIVE su Sky

Il round 29 di Eurolega vede in campo questa sera le due italiane. L'Olimpia Milano cerca una vittoria preziosa in chiave playoff sul caldissimo campo della Stella Rossa Belgrado, la Virtus Bologna a caccia di un successo di prestigio sul parquet amico contro il Real Madrid. Stella Rossa-Olimpia alle 19 su su Sky Sport Max e in streaming su NOW , Virtus-Real alle 20.45 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Questa sera la 29^ giornata stagione regolare scatta con la sfida tra Stella Rossa Belgrado ed EA7 Emporio Armani Milano, in diretta alle 19 su Sky Sport Max e NOW e il commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna. Alle 20.45 l’altra grande sfida della serata: la Virtus Segafredo Bologna ospita il Real Madrid in diretta su Sky Sport Arena e NOW e la telecronaca di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin. Venerdì 14 marzo alle 20.15 su Sky Sport Arena e NOW, in diretta il derby fra Olympiacose Panathinaikos, con il commento di Geri De Rosa. Alle 22.15 in differita su Sky Sport Arena e NOW Barcellona-Partizan Belgrado con il commento di Andrea Solaini. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.