Arriva la 22^ sconfitta per la Virtus (la 7^ consecutiva), ko in casa contro il Real Madrid. Bologna parte male, non riuscendo a reagire alla rapidità dei Blancos (condotti da Musa e Tavares). Non bastano i due ultimi parziali a vantaggio delle Vu Nere per ribaltare la partita. Hanno pesato le assenze di Belinelli e Pajola

Niente da fare per la Virtus Bologna , sconfitta in casa dal Real Madrid per 67-80 . Una partita iniziata male (a partire dall' assenza di Pajola e Belinelli ) con un svantaggio troppo ampio accumulato nei primi due quarti di gioco. Non sono bastati i punti di Morgan e Tucker nei quarti successivi per ristabilire un equilibrio, nonostante inoltre i due ultimi parziali a favore delle Vu Nere. Ivanovic subisce così la 22^ sconfitta, la 7^ consecutiva . Il prossimo appuntamento della Virtus Bologna sarà il 20 marzo in casa del Maccabi Tel Aviv : la partita sarà in diretta dalle 20.15 su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Inizio partita sofferto per la Virtus Bologna, subito sotto contro il Real Madrid. La squadra spagnola prende subito il sopravvento allungandosi sul +13 nel 1° quarto. Una Virtus che deve fare i conti con l'assenza di Pajola e Belinelli, e che cerca di farsi forza sui punti di Cordinier. Troppo forti dall'altra parte Garuba e Musa, che dominano offensivamente con estrema facilità, contro una difesa poco lucida delle Vu Nere. La prima frazione di gioco finisce 17-30 per i Blancos.

Il 2° quarto inizia come si è concluso il primo periodo, con una estrema leggerezza di Bologna tra gli errori di Morgan e i contropiedi, fin troppo semplici, di Feliz per il Real Madrid. Ci pensa sempre Cordinier a mantere un minimo in partita le Vu Nere; ma è poco lucida la squadra di Ivanovic, che non riesce ad approfittare di un momento di blackout dei Blancos. Si va all'intervallo con la Virtus sotto 33-50 e ancora 20' da giocare.

Si torna in campo, ma il ritmo della partita è lo stesso. Bologna fatica a concretizzare il proprio gioco offensivo nei primi minuti, dando invece qualche barlume di lucidità in fase difensiva soprattutto con Grazulis. Buon 3° quarto anche per Morgan, che mette la seconda tripla per la Virtus. Ma è sempre il Real Madrid a condurre le fila di questo match, con Campazzo direttore di un'orchestra rapida e compatta sia in attacco che in difesa, nonostante una serie di errori di Fernando. Un parziale che sembra sorridere alla Virtus (21-18), ma sono troppi i punti da recuperare: si va in panchina per l'ultima frazione di gioco sul 54-68.

Ultimi 10' di gioco e Bologna prova ad accorciare le distanze dalla squadra spagnola. Ci prova con Morgan, con un canestro più fallo (2+1) che sembra ridare un po' di forza alla squadra di Ivanovic. Ma una serie di errori di Shengelia e Cordinier costringono il coach a chiamare un time out. Non bastano i punti di Morgan e Tucker per riequilibrare il punteggio, con il Real che mantiene le distanze con Tavares. Nonostante l'ulteriore parziale a vantaggio delle Vu Nere, Bologna crolla in casa contro il Real per 67-80.