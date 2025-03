Cade ancora l' Olimpia Milano , ko contro il Paris in Eurolega col punteggio di 92-79 . Per la squadra parigina c'è un unico vero attore protagonista: TJ Shorts , con 24 punti e 10 assist. Lo scontro diretto se lo aggiudica quindi la squadra di coach Splitter, che allunga in classifica sul team di coach Messina. Per l'EA7, che tornerà in campo il 25 marzo in casa del Real Madrid (diretta dalle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW ), buona la prestazione nel primo tempo da parte di Nico Mannion (sorprendente percentuale di tiro), mentre nel secondo tempo brilla Causeur .

La cronaca del match

Subito in difficoltà l'Olimpia Milano. I primi minuti del 1° quarto vedono il dominio del Paris, che prende subito le distanze con i punti di Shorts andando sul 12-0. Obbligatorio il time out di coach Ivanovic, che sembra avere un effetto terapeutico immediato soprattutto per Nico Mannion, che mette a segno 3 triple consecutive, Causeur e Tonut. Milano si riaggancia al team francese, e alla fine della prima frazione di gioco il punteggio è di 22-18 per il Paris.

2° quarto caotico, con molti errori in fase offensiva corrispondenti a tanti palloni persi: Paris riprende così le distanze allungando con Lo e Ward. Milano si sblocca sempre con Mannion, presente non solo in attacco ma anche difensivamente: vero grande protagonista meneghino di questo primo periodo lungo di gioco. Rispondono positivamente però anche Mirotic e LeDay. Ma Paris non vuole arretrare, anzi: Shorts, Ward e Jantunen sembrano essere immuni alla difesa di Milano, portando i francesi su un +11. Il dato positivo, indivuale, viene da Nico Mannion, con i suoi 15 punti in 17'; ma per la squadra invece si tratta di recuperare uno svantaggio che rischia di farsi ancora più imponente: 48-37 per il Paris all'intervallo.

Si ritorna in campo. Continuano le difficoltà per l'Olimpia, che nei primi minuti fa molta fatica a penetrare la propria area d'attacco; invece dall'altra parte il Paris, nelle mani di Shorts, aumenta il proprio distacco. Alla metà del quarto Milano ritorna in partita, con una grande aggressività difensiva - soprattutto quella di Mannion su TJ Shorts - e con un'ottima prestazione offensiva da parte di Mirotic, Causeur e Shields. A 3' dalla fine i meneghini rimangono ad attaccare in 4, con Shields che dopo una botta all'altezza dell'anca lascia il campo nel pieno dell'azione offensiva; è in questa occasione che Causeur realizza il canestro della partita, senza vedere e con quattro braccia davanti a lui, tirando più per liberarsi della palla che per segnare: una tripla che, a prescindere da come sia stata realizzata, vale il -8. Ma al meneghino non basta, ed è sempre lui ad accorciare le distanza dalla squadra francese. Ottimo ingresso in campo di Brooks, con una tripla e un canestro a rimorchio su rimbalzo, che riporta Milano sul -4. Ma basta poco al Paris per riallungare: 76-67 sempre per la squadra parigina.

Ultimo periodo di gioco, con l'Olimpia che si allontana già dai primi minuti dalla possibilità di ribaltare la partita. Nonostante una grandissima stoppata di Caruso, a cancellare il tentativo di Ward, Paris prende le distanze con le due triple consecutive messe a segno da Herrera. Diventa fondamentale ridurre il più possibile lo svantaggio, considerando quel +5 a favore di Milano nella differenza canestri dopo la partita di andata. Ma Paris stasera è troppo forte e l'Olimpia poco aggressiva: finisce 92-79 per il Paris.