Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Stasera, martedì 18 marzo, la trentesima giornata della stagione regolare scatta con la sfida tra Paris ed EA7 Emporio Armani Milano, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Ad ottobre è stata la sfida che ha portato la prima vittoria in questa Eurolega. Adesso, a cinque gare del termine della stagione regolare, per Milano la trasferta di Parigi diventa uno snodo fondamentale per l’accesso ai play in, obiettivo dichiarato di una stagione finora non esaltante, anche in Serie A, ma con segnali positivi nell'ultimo periodo. Uno scontro che non potrebbe essere più diretto: ottavo e nono posto in classifica, stesso record dei francesi, +5 a favore di Milano nella differenza canestri dopo l’andata. Decisa in rimonta nel finale da Leday e soprattutto Shields, che insieme a Mirotic hanno appena deciso la sfida di Belgrado contro la Stella Rossa e dovranno compensare in attacco l’urto di TJ Shorts, californiano naturalizzato macedone, terzo assoluto come valutazione e quarto marcatore di questa Eurolega, proprio davanti a Mirotic. Vincere a Parigi è difficile ma possibile: l’ha appena dimostrato il Monaco del grande ex Mike James. E il trend di tre sconfitte consecutive incoraggia ulteriormente la squadra di Messina, attesa poi dalla doppia sfida col Real a Madrid e in casa col Barcellona, che dirà molto, se non tutto, di una stagione entrata ormai nella fase decisiva. Prima del derby europeo contro Bologna, che giovedì a Tel Aviv contro il Maccabi gioca un derby tra grandi del passato, stavolta deluse. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.