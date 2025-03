Prosegue il periodo nero in Eurolega della Virtus Bologna, che crolla 77-67 contro il Maccabi Tel Aviv nella 30^ giornata. Le Vu Nere affrontano così l'8^ sconfitta consecutiva, arrendendosi a un più che efficace pressing difensivo della squadra israeliana. Discreto invece il rientro in campo di Clyburn (13 punti) dopo l'infortunio

Il peggior record delle Vu Nere nella nuova Eurolega : 23 sconfitte europee stagionali . La Virtus perde anche contro il Maccabi Tel Aviv 77-67 . Questa è l' 8^ sconfitta consecutiva per Bologna, inerme nella partita di oggi contro un grande Maccabi sia in difesa, efficace la zone press applicata per gran parte del match, e l'attacco con i punti di Clark III , Sorkin e Jokubaitis . Servito a poco il rientro in campo di Clyburn , lontano dal parquet dall'inizio dell'anno per un infortunio - lesione parziale alla fascia plantare del piede sinistro. Ora testa al prossimo appuntamento della Virtus Bologna , che sarà il 26 marzo in casa della Stella Rossa : la partita sarà in diretta dalle 20.00 su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Primi minuti positivi per la Virtus, che apre le danze con la tripla di Cordinier; seguono i 4 punti di Zizic dall'area. Ma i punti più graditi sono quelli di Clyburn, al rientro dopo essere stato il grande assente dall'inizio dell'anno per una lesione parziale alla fascia plantare del piede sinistro. Jokubaitis e Dibartolomeo accorciano subito le distanze, portando il Maccabi sul -1: obbligatorio il time out di coach Ivanovic. Risposta positiva delle Vu Nere, con la tripla di Belinelli dall'angolo; non basta però per allungare, il 1° quarto termina solo 15-17 per Bologna.

Una Virtus a fasi alterne: un avvio di 2° quarto perfetto, con un'ottima difesa premiata da dei contropiedi facili per Morgan e Polonara, che spingono Bologna addirittura sul +8. Un momento di gioia destinato però a durare pochi minuti: Sorkin e Jokubaitis si caricano sulle spalle la squadra israeliana, trovando il sorpasso sulla squadra bolognese. Le Vu Nere faticano adesso a contenere l'offensiva del Maccabi, andando inoltre a puntinare il proprio attacco con una serie di errori sia da sotto canestro (Tucker) sia dall'arco (Polonara). La difesa zone press (a tutto campo) degli israeliani va a contenere la possibile rimonta della Virtus che, per di più, arriva così a quota 7 palle perse. Si va all'intervallo sul 42-33, dopo una seconda frazione di gioco di grande instabilità per Bologna.

Sorkin e Jokubaitis iniziano nel migliore dei modi il 3° quarto, portando il Maccabi sul 49-33 dopo 3' di gioco. La Virtus non riesce a penentrare la difesa israeliana, rimanendo ancorata al punteggio che aveva chiuso il primo periodo di gioco; ci pensa Shengelia a smuovere l'attacco bolognese, inserendosi nell'area piena di maglie gialle di Tel Aviv per andare a schiacchiare. Rispondono positivamente anche Cordinier e Zizic; ma non bastano le azioni offensive di questi due giocatori a equilibrare il quarto in corso: il problema si trova soprattutto in fase difensiva, con Bologna completamente inerme davanti al Maccabi. Tel Aviv continua ad avanzare sfruttando il più possibile la presenza in campo di Clark III, che porta la squadra sul 65-45.

I primi minuti del 4° quarto indicano in maniera inconfutabile come andrà a finire la partita. Se il Maccabi sembra non essere ancora sazio del vantaggio accumulato sulla Virtus, Bologna sembra invece essersi arresa all'8^ sconfitta consecutiva. Una resa mentale, più che fisica: tanti gli errori nelle scelte di gioco, nei movimenti della palla e al tiro - sono solo 6 i punti segnati nel giro di 5'. Il time out di Ivanovic sembra ridare un'idea di equilibrio alla squadra, che sigla un piccolo parziale positivo con Clyburn e Polonara. Niente da fare però per la Virtus, che si arrende al Maccabi 67-77.