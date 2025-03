Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Stasera, giovedì 20 marzo su Sky Sport Arena e NOW, l'incontro fra Maccabi Tel Aviv e Virtus Segafredo Bologna, in diretta alle 20.15 con il commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin. Alle 22.15 in differita su Sky Sport Arena e NOW Monaco-Fenerbahce con il commento di Andrea Solaini. Una stagione europea critica per la squadra di Ivanovic, che affronta la squadra israeliana portandosi dietro il peso di sette sconfitte di fila e occupando attualmente la penultima posizione della classifica. L'ultimo ko, quello contro il Real Madrid, ha portato la Virtus a 22 sconfitte stagionali: il peggior record delle Vu Nere nella nuova Eurolega. Anche il Maccabi si trova nella parte bassa della classifica, ma arriva invece da tre vittorie di fila: tra queste il trionfo in casa contro il Monaco. Nella gara di andata era stata la Segafredo a portare a casa la vittoria, grazie soprattutto a un'ottima risposta difensiva ai continui tentativi di recupero da parte del team israeliano. Il programma di Eurolega continua venerdì 21 marzo alle 20.45 su Sky Sport Arena e NOW con Partizan Belgrado-Efes Istanbul, con il commento di Andrea Solarini. Alle 22.45 in differita su Sky Sport Arena e NOW la sfida Barcellona-Zalgiris Kaunas, con la telecronaca di Paolo Redi. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.