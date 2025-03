Arriva il terzo ko consecutivo per l'Olimpia, sconfitta nello scontro diretto contro il Barcellona. Prestazioni brillanti, per la squadra spagnola, di Punter, Brizuela e Sarr (il giovane italiano classe 2006). Non è bastato, neanche oggi, un grande Mirotic. Il discorso play-in si fa più complesso, dovendo puntare anche sui risultati delle squadre appaiate in classifica con Milano

Terza sconfitta consecutiva per l'Olimpia , ma soprattutto un ko che può concretamente mettere a rischio la possibilità di un postseason. Milano perde 88-98 contro il Barcellona , in uno scontro diretto che poteva reagalare un po' di serenità alla squadra di Messina, che invece ora deve fare i conti con il record di 16 vittorie e 16 sconfitte (come il Partizan, sconfitta dal Bayern Monaco). Aver perso, in ottica play-in, significa dover andare a vincere le prossime due partite (contro la Virtus e contro Baskonia) e ovviamente attendere anche i risultati delle altre squadre che si trovano appaiate in classifica con i meneghini (soprattutto Efes, Real e Paris). L'Olimpia tornerà in campo allora il 4 aprile alle 20.30 in casa della Virtus Bologna , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW : il derby italiano sarà il penultimo capitolo di questa Eurolega e sarà decisivo per Milano in ottica play-in.

La cronaca del match

Inizio rischioso per l'Olimpia, che subisce subito un 7-0. Ma la reazione di Milano è immediata, con Mirotic e Mannion che riportano la partita subito sul risultato di parità. Ottima la fase difensiva meneghina, con due palle perse per il Barcellona che danno la possibilità all'Olimpia di condurre i giochi. Un 1° quarto ad opera d'arte per Mirotic: canestri, difesa pressante, recupero palla, rimbalzo e pungiball di tutti i falli del Barcellona. Ma come lui anche Caruso, tra stoppate (quella su Punter vale oro) e schiacchiate: il suo lavoro sotto canestro, in attacco e in difesa, è impressionante. Ma a un momento positivo ne segue uno di blackout, con Olimpia che subisce un parziale negativo da parte del Barça: si va in panchina sul 21-25 per gli spagnoli.

L'inizio 2° quarto è caotico, una prosecuzione del momento di confusione che ha caratterizzato la fine della frazione precedente. Ottima la prestazione dell'ex Olimpia Kevin Punter, ma Barcellona spinge anche con un Brizuela scatenato dall'arco, con 3 triple dolorose per Milano. I meneghini si affidano invece alle penetrazioni e ai punti di Shields e il lavoro difensivo, più che intelligente, di Mirotic. Ma non basta, la squadra spagnola tira fuori un altro asso dalla manica: Dame Sarr, il giovane cestista italiano del 2006, già più volte protagonista per il Barcellona (contro il Rio Breogan è stato autore di 21 punti in 23 minuti). Una frazione di gioco in salita per l'Olimpia, che però cerca di non farsi travolgere per rimanere agganciato al punteggio spagnolo: si va all'intervallo 44-55, con qualche problema a livello difensivo.

Si ritorna in campo, botta e risposta dall'arco tra Parker, del Barcellona, e LeDay: l'ultima parola però è di Sarr, con una tripla elegante dall'angolo. Notte da leoni per il giovane italiano che va a sbloccare il punteggio dopo un momento di stasi da parte di entrambe le squadre. Milano non vuole arrendersi però e Shields, con 7 punti consecutivi, si prende sulle spalle l'intera squadra e la riporta sul -6. Peccato che Punter non giochi più per l'Olimpia, le sue triple fanno tremare il punteggio ed è difficile arginarlo. Attimi di tensione negli ultimi secondi del 3° quarto, con un fallo non fischiato ai danni di Mirotic e un fallo antisportivo invece commesso subito dopo da Ricci, che riporta il Barcellona a prendere un po' d'aria: 63-74 alla fine della terza frazione di gioco.

Il Barcellona continua ad allungare il distacco all'inizio del 4° quarto portandosi sul +15. Vola la squadra spagnola, forte sicuramente delle triple di Punter e Brizuela ma complici anche una percentuale negativa al tiro per Milano e la confusione difensiva dei meneghini. Pesante il fallo commesso da Caruso sul tiro dall'arco di Punter e il successivo fallo tecnico di Mirotic. L'Olimpia prova a non cedere, ma arriva una sconfitta amara (la terza consecutiva): finisce 88-98, con una tripla impossibile sulla sirena di Tonut che porta Milano a mantenere almeno il vantaggio nella differenza punti nello scontro diretto tra le due squadre.